2016年12月6日
【新番組情報】第67回NHK紅白歌合戦 / ESPRIT JAPON
第67回 NHK紅白歌合戦
12月31日（土曜日）大晦日 6：30pm〜12：00am
【出場歌手】
|紅組
|白組
|AI
|嵐
|絢香
|五木ひろし
|E-girls
|X JAPAN
|いきものがかり
|関ジャニ∞
|石川さゆり
|桐谷健太
|市川由紀乃
|KinKi Kids
|宇多田ヒカル
|郷ひろみ
|AKB48
|三代目 J Soul Brothers
|大竹しのぶ
|THE YELLOW MONKEY
|欅坂46
|SEKAI NO OWARI
|香西かおり
|Sexy Zone
|坂本冬美
|TOKIO
|椎名林檎
|AAA
|島津亜矢
|氷川きよし
|髙橋真梨子
|Ｖ６
|天童よしみ
|福田こうへい
|西野カナ
|福山雅治
|乃木坂46
|星野源
|PUFFY
|三山ひろし
|Perfume
|山内惠介
|松田聖子
|ゆず
|水森かおり
|RADWIMPS
|miwa
|RADIOFISH
※この表は登場の順番ではなく50音順です。
トラベル番組 「ESPRIT JAPON」
毎月第２日曜日 6:00pm 〜 (12/11, 1/8, 2/12, 3/12)
Esprit Japonは、モノ作り、匠の技など、世界に誇れる「Cool Japan」を日本全国から探しだし、世界に向けて紹介していきます。
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