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2016年12月6日

【新番組情報】第67回NHK紅白歌合戦 / ESPRIT JAPON

第67回　NHK紅白歌合戦

kohaku_web

12月31日（土曜日）大晦日　6：30pm〜12：00am

【出場歌手】

紅組
白組
AI
絢香
五木ひろし
E-girls
X JAPAN
いきものがかり
関ジャニ∞
石川さゆり
桐谷健太
市川由紀乃
KinKi Kids
宇多田ヒカル
郷ひろみ
AKB48
三代目 J Soul Brothers
大竹しのぶ
THE YELLOW MONKEY
欅坂46
SEKAI NO OWARI
香西かおり
Sexy Zone
坂本冬美
TOKIO
椎名林檎
AAA
島津亜矢
氷川きよし
髙橋真梨子
Ｖ６
天童よしみ
福田こうへい
西野カナ
福山雅治
乃木坂46
星野源
PUFFY
三山ひろし
Perfume
山内惠介
松田聖子
ゆず
水森かおり
RADWIMPS
miwa
RADIOFISH

※この表は登場の順番ではなく50音順です。

トラベル番組　「ESPRIT JAPON」

espritjapon

毎月第２日曜日　6:00pm 〜　(12/11, 1/8, 2/12, 3/12)

Esprit Japonは、モノ作り、匠の技など、世界に誇れる「Cool Japan」を日本全国から探しだし、世界に向けて紹介していきます。

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